Меморіал: вбиті росією. Ігор Свиридюк, 21 рік, Рівненщина, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ігор Свиридюк

Життя 21-річного Ігоря Свиридюка відібрала російська армія 25 червня 2022 року. Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Рівненської області. Ракета влучила в СТО в місті Сарни, де працював Ігор.

Ігор Свиридюк народився в селі Малушка. Навчався у тамтешній школі, а потім вступив до училища в Рівному. Здобув спеціальність слюсаря. На станції технічного обслуговування в місті Сарни ремонтував автомобілі. Цікавився спортом, грав у теніс, був активним та енергійним. Любив їздити на автомобілі та мотоциклі.

25 червня 2022 року Ігор був на роботі. О 20:00 уже мав виходити з СТО, однак близько 19.20 туди влучила ракета російської армії…

В Ігоря Свиридюка залишилися мама Олена, батько Володимир, сестра Маргарита та брат Володимир.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/