Меморіал: вбиті росією. Олександр Бреус, 28 років, Чернігівщина, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександр Бреус

Олександра Бреуса російські військові вбили 28 лютого 2022 року в селі Нова Басань Чернігівської області. Йому назавжди 28.

Олександр народився в місті Бобровиця на Чернігівщині. Після 9 класу вступив у коледж. Далі закінчив магістратуру Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «менеджмент». Цікавився історією України, українською мовою, правописом. Читав Грушевського в оригіналі. Любив ігри на приставці, а жоден його прийом їжі не проходив без відео на ютубі.

Пʼять років Олександр мешкав за кордоном. Служив у Французькому іноземному легіоні, мав звання капрала. За словами його сестри Анни, дуже хотів додому. Врешті, придбавши власне авто, у лютому 2022 року назавжди повернувся в Україну. Був у пошуках роботи, планував купити будинок під Києвом та освідчитися коханій.

Повномасштабна війна, яка почалася 24 лютого, застала Олександра у рідній Бобровиці. Його дівчина Юлія була в своїх батьків під Києвом. Аби триматися разом, Олександр із мамою спершу поїхали до них, та невдовзі, зрозумівши, що війна надовго, вирішили повертатися. 28 лютого Сашко знову поїхав на Київщину – хотів навідати кохану, за яку дуже хвилювався. Дорогою у селі Нова Басань він натрапив на ворожу колону.

«За словами очевидців, Сашко вийшов з машини. Відбувся діалог на підвищених тонах між ним та російським солдатом. Брат питав, чому вони сюди приїхали. Потім один із солдатів став позаду Сашка і вистрілив у йому потилицю. В його машину поцілили з бронетранспортера», – сказала Анна

Забрати тіло загиблого змогли на 33-й день після розстрілу, коли ЗСУ звільнили Нову Басань від російських окупантів.

Поховали Олександра Бреуса у рідній Бобровиці.

У нього залишилися батьки, сестра та кохана.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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