Меморіал: вбиті росією. Максим Крутінь, 33 роки, Нікопольщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Максим Крутінь

Максимові Крутіню було 33 роки. Його життя відібрала російська армія, обстрілявши 8 березня 2023 року село Придніпровське на Дніпропетровщині.

Максим був родом із села Мусіївка. До школи ходив у Придніпровському. Пройшов військову службу. Здобувати вищу освіту поїхав у Дніпро.

У 2021 році влаштувався в Нікопольську пожежну частину. Працював пожежним-рятувальником 28-ої пожежно-рятувальної частини 7-го пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. Був молодшим сержантом служби цивільного захисту.

На дозвіллі цікавився футболом. Любив проводити час із рідними та друзями. Будував стосунки з коханою Анастасією. Влітку 2023 року вони планували весілля, мріяли про донечку.

«Максим був дуже світлою і доброю людиною, допомагав людям. Любив свою роботу, жив нею. Радів, коли вдавалося дістати з-під завалів живих людей», – розповіла Анастасія

8 березня 2023 року Максим Крутінь разом із Анастасією потрапили під обстріл у селі Придніпровське. На місце трагедії швидко прибув батько нареченої. Максима й Анастасію повезли до лікарні. Пожежного кілька разів намагалися реанімувати, однак його життя врятувати не вдалося.

Поховали Максима в селі Придніпровське. У нього залишилися батьки, брат і наречена.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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