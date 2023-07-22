Меморіал: вбиті росією. Захисник Тарас Сліпчук, 30 років, Донеччина, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Захисник Тарас Сліпчук

Боєць Тарас Сліпчук, позивний Волк, загинув 13 січня 2023 року під час виконання бойового завдання біля міста Сіверськ на Донеччині. Захиснику було 30 років.

Тарас народився в селі Княгинин Рівненської області. Жив у селі Лішня. У 2016 році закінчив бакалаврат Національної академії внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Після випуску пішов на військову службу за контрактом до лав ЗСУ. Брав участь в АТО/ООС на Донбасі. У 2019-му звільнився, а через 2 роки повернувся в армію. Отримав другу вищу освіту в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, здобув кваліфікацію магістра та фах вчителя біології, здоровʼя людини та хімії. У 2022 році закінчив Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Демʼянчука» за спеціальністю «Психологія».

Під час повномасштабного російського вторгнення Тарас служив у 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи. Був головним сержантом мінометного взводу. З перших днів вторгнення продовжував бути вірним військовій присязі та мужньо виконував бойові завдання на передовій.

За час служби чоловік неодноразово був відзначений медалями та нагородами, серед яких: медаль «Захиснику Вітчизни», почесний нагрудний знак «За взірцевість у військовій службі» III ступеня, відзнака Командувача військ Оперативного Командування «Схід», медаль Президента України «За військову службу Україні», відзнака «За зразкову службу».

«Мій чоловік, був, є і буде найкращим чоловіком у світі. Без нього просто закінчилось моє життя на землі. Тарас був ясним сонечком для мене, гарним, чуйним, добрим сином і братом. Для друзів був хорошим співрозмовником, завжди вислухає, підтримає, допоможе, дасть обдуману пораду. Кожна людина, яка спілкувалась з Тарасом, завжди відгукувалась про нього добрим словом. Ніколи і нікого не залишав в біді. Тарас був людиною слова, діла і честі», – розповіла дружина захисника Анна

Поховали Героя в селі Лішня на Рівненщині.

Вдома на Тараса чекали мама, брат і дружина.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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