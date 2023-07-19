Меморіал: вбиті росією. Ніна Дедушко, 74 роки, Сумщина, липень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ніна Дедушко

74-річна Ніна Дедушко загинула 17 липня 2023 року від російських обстрілів міста Білопілля на Сумщині. Ворог вдарив по Білопіллю з артилерії. Обстріли відібрали життя трьох людей, які були в міському парку.

Ніна Дедушко народилась у Білопіллі на Сумщині. Після закінчення школи поїхала навчатись у Харків. Там оселилася, одружилась. Виховувала доньок і дочекалася онуків. Працювала на одному з хлібозаводів міста.

Із першого дня повномасштабної війни Харків почали сильно обстрілювати і Ніна Дедушко повернулася в Білопілля. Думала, що там буде безпечніше. Мешкала у квартирі брата. Рідні пригадують, як вона весь час хотіла до Харкова і не раз казала: «Ось скоро поїду, бо дуже скучила і за містом, і за усіма знайомими».

У Білопіллі Ніна Дедушко жила неподалік парку. 17 липня 2023 року вона поверталася із магазину з покупками і сіла на лавку перепочити, коли почався ворожий артилерійський обстріл…

У Ніни Дедушко залишилися діти, онуки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/