Меморіал: вбиті росією. Дмитро Константинов, 42 роки, жовтень, Харківщина

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Дмитро Константинов

42-річний Дмитро Константинов загинув 29 жовтня під час розмінування деокупованих територій Харківщини. Дмитро був суддею Красноградського районного суду, але як волонтер допомагав саперам. Трагедія сталась у селі Борщова, яке тривалий час було в російській окупації…

Друг загиблого Валерій Багінський розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну суддя Константинов, який опанував навички бойового медика, брав участь у гуманітарних місіях, допомагав постраждалим цивільним, учасникам тероборони, воїнам ЗСУ. Також Дмитро вдосконалив навички гуманітарного розмінування і на волонтерських засадах був сапером.

«Він проводив семінари для саперів і сам постійно брав участь у ліквідації наслідків окупації – розміновував території. З самого початку війни Дмитро Сергійович займався волонтерством, підтримував українців у складних життєвих ситуаціях», – розповіли в Красноградському районному суді. «Він говорив: їх так багато, цих мін… Так багато… Наш Герой, наш друг, наш колега. Наш воїн світла», – сказала колега загиблого Яна Першакова.

Дмитро Константинов викладав у Національній школі суддів України, був делегатом від Харківської області на останньому з’їзді суддів. Працював суддею-спікером.

«У нашій пам’яті він назавжди залишиться доброю, веселою людиною, доброзичливим колегою, професіоналом своєї справи. Позитивний та принциповий – він випромінював енергію. Це непоправне горе для його рідних, близьких, друзів і колег. Він був добросердним батьком і чоловіком, щасливою людиною», – сказала Анна Романко, колега Дмитра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/