Меморіал: вбиті росією. Іван Богданов, 76 років, Харківщина, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Іван Богданов

76-річного Івана Богданова вбили 4 червня 2023 року в окупованому російськими військами селі Гороб’ївка на Харківщині. Івана та його дружину Любов Шаповалову знайшла сусідка, коли прийшла до їхнього будинку.

«Батько був у кріслі, його голову прострелили. Мати лежала на дивані, кулі влучили їй у груди. В обох було вирване волосся. Навіть не уявляю, у яких страшних муках і стражданнях вони вмирали. Їх поховали сусіди, вони викопали одну могилу на двох прямо в саду», – розповіла невістка Івана, Тетяна Шаповалова

Іван Богданов народився у селі Тальвіжанка на Харківщині. За фахом був інженером сільського господарства. Мав ферму, вирощував зернові культури, тримав худобу. Зі своєю другою дружиною Любов’ю познайомився під час роботи. Вона була швачкою, шила працівникам ферми робочий одяг.

Останній період життя Іван був на пенсії й мешкав зі своєю дружиною в Гороб’ївці. Коли мав вільний час, любив виготовляти на станках металеві запчастини.

Гороб’ївку російські військові окупували з перших днів повномасштабного вторгнення. В Івана Павловича було хворе серце й подружжя вирішило не ризикувати кудись їхати, тож залишалися вдома. Тим часом сини дружини Івана від першого шлюбу стали на захист України, вони – військовослужбовці ЗСУ.

«Хоч Іван і вітчим для хлопців, але був справжнім батьком і для них, і для мене. Це надзвичайна людина і наставник, який міг вислухати, підтримати, дати пораду. У них з мамою завжди була чітка позиція – вони підтримують Україну! Вони протистояли тим, хто в селі були за російських окупантів. Дуже шанували українську мову, звичаї і традиції…», – сказала Тетяна

Рідні вбитого подружжя нині понад усе хочуть забрати з окупованого села їхні тіла, щоби достойно поховати.

В Івана Богданова залишилися сини та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/