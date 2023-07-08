Меморіал: вбиті росією. Микита Долгопол, 24 роки, Краматорськ, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Микита Долгопол

24-річний Микита Долгопол загинув 27 червня 2023 року від удару російської армії по Краматорську на Донеччині. Ракета ворога влучила в заклад громадського харчування в центрі міста і відібрала життя 12 людей.

Микита Долгопол народився 25 квітня 1999 року в Донецькій області. Закінчив школу №31 в Краматорську. Далі навчався у Краматорському коледжі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Здобув спеціальність кухаря.Деякий час займався власним бізнесом – мав кіоск, де готували на продаж піцу. Потім влаштувався в піцерію, що в центрі Краматорська. Саме туди 27 червня поцілила ракета російської армії.

«Це була світла, чуйна і цілеспрямована людина. Добрий, відкритий, завжди готовий прийти на допомогу, віддати останню сорочку. Ми працювали разом довгий час, він був для мене не просто колега, а як син, як молодший брат», – розповіла про Микиту знайома Ольга

У Микити Долгопола залишилися батьки та старша сестра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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