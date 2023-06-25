Меморіал: вбиті росією. Захисник Антон Приходько, 36 років, Луганщина, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Захисник Антон Приходько

Старший солдат Антон Приходько загинув 25 лютого 2023 року поблизу села Кузьмине на Луганщині. Під час виконання бойового завдання боєць отримав смертельні поранення внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Воїну було 36 років.

Антон народився і жив у місті Слов’янськ Донецької області. Закінчив школу №1. Потім здобув фах кухаря у Краматорському технікумі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Після випуску пройшов строкову службу, де також служив кухарем. У мирному житті працював за спеціальністю та отримував велике задоволення від роботи. У вільний час любив гуляти у лісі, збирати гриби, а влітку – всією родиною сплавлятися на байдарках через річку Сіверський Донець. Любив активний відпочинок, зокрема, захоплювався пейнтболом.

Під час повномасштабної війни Антон став військовослужбовцем Національної гвардії України. Виконував бойові завдання на передовій і мріяв якнайшвидше звільнити рідні землі від окупантів.

«Антоша був турботливим сином, найкращим батьком. Він був добрим, справедливим, був прикладом для своїх друзів і колег. Ми були щасливі. Він – мій найкращий друг, моя душа, моє кохання», – розповіла дружина загиблого Анна

Поховали захисника у рідному місті.

Вдома на Антона чекали мама, дружина і дві доньки. У батька бійця не витримало серце, він помер на 10-й день після загибелі сина.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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