Меморіал: вбиті росією. Євген Соловйов, 35 років, Дніпро, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Євген Соловйов

35-річний Євген Соловйов загинув 14 січня 2023 року від російської ракети, яка влучила у багатоквартирний будинок на вулиці Набережна Перемоги, 118 у Дніпрі. Поряд загинули також батьки його дружини. Загалом цей ворожий удар відібрав життя 46 людей.

Євген народився у Запоріжжі. Там зростав і навчався до 8-го класу. Пізніше з сімʼєю переїхав до Дніпра, де продовжив навчання у школі №67. Вищу освіту здобув у Національній металургійній академії України. Працював у Дніпрі на приватних металургійних заводах. Любив риболовлю і захопив цим хобі також тестя Віктора. Останній період життя Євген також любив обробляти деревину. У гаражі облаштував невеличку столярну майстерню.

З дружиною Світланою та дітьми Євген мешкав у Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги, 108. Батьки дружини наприкінці 2022 року придбали житло неподалік – у будинку №118. Хотіли бути ближче до рідних, допомагати з онучками. 14 січня 2023 року, коли російська ракета зруйнувала цей будинок, Євген був у помешканні тестя і тещі, прийшов допомогти з ремонтом. Дружина і діти залишилися вдома.

«Він був прекрасним батьком, дуже любив донечок, а вони його. Особливо старша, Кіра – їй 8 років. Тато для неї був усім. Вони разом бавилися, веселилися. Він і як товариш був хороший, вірний, готовий прийти на допомогу», – розповіла Світлана, дружина Євгена Соловйова

У загиблого залишилися дружина Світлана, доньки Кіра та Марія, мама Людмила, батько Костянтин і брат Юрій.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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