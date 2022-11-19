Меморіал: вбиті росією. Олександр Мокрушин, 17 років, Луганщина, травень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександр Мокрушин

17-річний Олександр Мокрушин загинув у Білогорівці на Луганщині. Хлопець разом зі своїми батьками, сестрою та іншими мешканцями селища ховався від російських обстрілів у підвалі місцевої школи. 7 травня 2022 року російські військові скинули бомби на навчальний заклад. В той день у підвалі загинули понад 20 цивільних людей. Тіла білогорівчан досі перебувають під завалами, адже через постійні обстріли їх не вдалося витягнути рятувальникам.

Сашко навчався в 11 класі. Був тихим, дружелюбним. У Білогорівку приїхав разом з мамою в 2014 році. Тоді вони також рятувалися від війни і разом з місцевими переховувалися у тій же школі, яка через 8 років стала для них могилою.

У Білогорівці мама Сашка Наталія вийшла заміж вдруге. В юнака з’явилася молодша сестричка Віка, яку він дуже любив. За словами місцевої мешканки Оксани, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, сім’я Сашка навідріз відмовлялася від евакуації.

«Саша так і не встиг закінчити 11 клас. У підвалі школи всі вони загинули – матір Наталія, сестричка Віка, вітчим Сергій», – розповіла Оксана.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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