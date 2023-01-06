Українців попередили про підготовку терактів на Різдво армією РФ. Зокрема в храмах на тимчасово окупованих територіях, передає НСН.

«Звертаюсь до українських громадян на тимчасового окупованих територіях: є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях», написала віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у своєму телеграмі.

Українців попередили про підготовку терактів на Різдво

Вона закликала громадян України бути обережними на свята.

«Закликаю громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць з великим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких. Чекайте на ЗСУ», додала Ірина Верещук.

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