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Українців попередили про підготовку терактів на Різдво

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Національна служба новин - NNS

Українців попередили про підготовку терактів на Різдво армією РФ. Зокрема в храмах на тимчасово окупованих територіях, передає НСН.

«Звертаюсь до українських громадян на тимчасового окупованих територіях: є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях», написала віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у своєму телеграмі.

Українців попередили про підготовку терактів на Різдво

Українців попередили про підготовку терактів на Різдво

Вона закликала громадян України бути обережними на свята.

«Закликаю громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць з великим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких. Чекайте на ЗСУ», додала Ірина Верещук.

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