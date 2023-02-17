Чому здорожчали огірки: експерти назвали причини

В Україні суттєво здорожчали огірки. Через це поступово слабшає попит на імпорт цього товару, передає НСН.

Сьогодні закупівельна вартість імпортного огірка становить 80-97 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Основною причиною подорожчання стала обмежена пропозиція цієї продукції на українському ринку.

До того ж після масштабного землетрусу в Туреччині постачання турецького огірка скоротилося до мінімуму. Попри зниження купівельної активності імпортери продовжують підвищувати відпускні ціни на огірки. Наразі імпортний огірок в Україні коштує в середньому на 33% дорожче, ніж у лютого минулого року.

Здорожчали огірки: що буде з цінами

За словами експертів, ціни на огірки і далі зростатимуть, як мінімум, до кінця лютого.

«Підставою для таких припущень є той факт, що поки імпортні огірки практично не мають конкурентів на українському ринку. Сезон збирання огірка нового обороту в більшості українських тепличних комбінатів ще не розпочався», йдеться у повідомленнi.

Про перші пропозиції українських огірків поки повідомляють лише поодинокі фермери. Однак, їхня продукція буде коштувати дорожче через високу собівартість. Причиною є перебої з електроенергією.

Здорожчали огірки: за якою ціною їх можна придбати

За даними сайту Мінфін, ціни на огірки у супермаркетах yfcnegys:

Metro – 103,79 грн/кг;

Novus – 103,00 грн/кг;

АТБ – 112,95 грн/кг;

Auchan – 112,90 грн/кг.

Огірки гладкі можна зараз придбати за такими цінами:

Auchan – 98,50 грн/кг; Metro – 144,56 грн/кг; Megamarket – 157,90 грн/кг.

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