В Україні здорожчала картопля: скільки коштує кілограм

В Україні здорожчала картопля. Зараз кілограм рожевої в середньому коштує 13,9 грн, передає НСН.

В порівнянні з груднем 2022 року цей продукт подорожчав на 3 гривні. Так, станом на 19 січня, ціна молодої картоплі збільшилася майже на 5 грн/кг – із 11,21 грн до 15,9 грн.

В Україні здорожчала картопля

Водночас вартість звичайної картоплі зросла на 50 коп./кг. У відомих українських супермаркетах її можна придбати за наступною ціною:

Auchan – 8,3 грн/кг;

Megamarket – 13,9 грн/кг;

Varus – 8,2 грн/кг;

АТБ – 7,59 грн/кг.

Зауважимо, що вартість рожевої картоплі зростає другий місяць поспіль:

Грудень – 11,01 грн/кг; Січень – 12 грн/кг.

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