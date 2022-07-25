Загинув командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Віталій Гуляєв

“Загинув Віталій Гуляєв. Це – добре знайома і дуже близька мені людина. Відчуваю особисту втрату і раптову порожнечу. Востаннє зустрічалися на Півдні буквально пару тижнів тому. Тоді ми привезли хлопцям “гостинці”: пікапи, “старлінки”, генератори. Так, наче це було вчора. Так, неначе й досі бачу і чую його – командира 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу”, зазначив політик.

За словами Порошенка, саме заслугою Гуляєва є недопущення окупації росіянами усього українського Півдня.

“25 лютого 2022-го 28-а ОМБр під командуванням полковника Гуляєва вступила в бій з путіноїдами, які намагалися висадити десант біля Коблевого, щоб далі йти на Миколаїв та Одесу. Окупантам дали по зубах. Плани путіна захопити весь Південь – провалилися”, наголосив Петро Порошенко.

На думку п’ятого президента, в Одесі має з’явитися вулиця полковника Гуляєва.

“Звертаюся до одеситів, міського Голови Одеси, міськради. Підтримайте ініціативу нашої команди перейменувати одну з вулиць Одеси на честь полковника Гуляєва. Його бригада дуже багато зробила для захисту міста. І зробить ще більше…