Військовий ЗСУ Іван Балацький звернувся до українців, які дивляться російський контент. Своє звернення він опублікував у соціальній мережі «Фейсбук», передає НСН.

Військовий опублікував фото дитячої іграшки на тлі зруйнованої будівлі. Він наголосив, що українці, які полюбляють ворожий контент, є співучасниками таких атак. На жаль, вже майже два роки РФ закидує Україну залізяччям, яке забирає життя українських дітей.

«А ви продовжуйте збирати гроші на ці ракети, дивлячись російський контент в соціальних мережах та постячи руські сміхуйчики. І ходячі в московську церкву», написав Іван Балацький.

Військовий ЗСУ звернувся до українців, які дивляться російський контент

Відзначимо, що українці протягом 2023 року принесли Росії 80 мільйонів доларів на прослуховуванні та перегляді російського контенту.