В яких умовах живуть командири “Азова” в Туреччині, розповів омбудсмен

В яких умовах живуть командири “Азова” в Туреччині, розповіла омбудсмен. За його словами, військові перебувають у гарних умовах.

В Туреччині командири полку “Азов” перебувають у під особистою гарантією президента. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Укрінформ”.

«Вони перебувають там у гарних умовах, під особистою, скажімо так, гарантією Президента Туреччини. Для них були створені всі умови щодо безпечного нормального життя, наскільки це можливо. І єдина умова, яка була застосована до них у межах обміну військовополоненими, – це обмеження та заборона на повернення до України, поки триває війна у нашій державі з рф», сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що визволити командирів полку “Азов” вдалося за посередництва Президента Туреччини і особистого сприяння Президента України Володимира Зеленського.

Дмитру Лубінець невідомо про якісь обмеження щодо пересування визволених командирів. У Туреччині вони зустрічаються, у тому числі, з представниками України.

«Можливо, ви бачили по фотографіях – разом з ними був Рустем Умеров, який наразі є головою Фонду держмайна, тим не менше, і він брав участь у цій операції», додав омбудсмен.

Він додав, що перед владою стоїть завдання повернути абсолютно всіх полонених. Але інколи публічне коментування певних процесів у цьому питанні може завадити наступним крокам.

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