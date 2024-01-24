Хто з українців може втратити субсидію: названо 4 випадки

У Мінсоцполітики розповіли, хто з українців може втратити субсидію. А також як її можна оформити.

Субсидію можуть скасувати, якщо:

заявник-отримувач помер

при наявності боргів за ЖКП, якщо вони за 3 місяці перевищили 680 гривень;

зміні місця проживання;

виявленні додаткових доходів.

Якщо Вам неправомірно скасували субсидію, слід звернутися до пенсійного фонду України для її поновлення. Після розгляду заяви, вам дадуть пояснення, чому була скасована субсидія, передає НСН

Хто з українців може втратити субсидію

Для того, щоб оформити субсидію, потрібно звернутися у ПФУ або скористатися застосунком «Дія». Для цього потрібні наступні документи:

посвідчення особи;

декларація про доходи;

заява.

Додатково може знадобитися: