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Хто з українців може втратити субсидію: названо 4 випадки

Журналіст
Хто з українців може втратити субсидію

У Мінсоцполітики розповіли, хто з українців може втратити субсидію. А також як її можна оформити.

Субсидію можуть скасувати, якщо:

  • заявник-отримувач помер
  • при наявності боргів за ЖКП, якщо вони за 3 місяці перевищили 680 гривень;
  • зміні місця проживання;
  • виявленні додаткових доходів.

Якщо Вам неправомірно скасували субсидію, слід звернутися до пенсійного фонду України для її поновлення. Після розгляду заяви, вам дадуть пояснення, чому була скасована субсидія, передає НСН

Хто з українців може втратити субсидію

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Для того, щоб оформити субсидію, потрібно звернутися у ПФУ або скористатися застосунком «Дія». Для цього потрібні наступні документи:

  • посвідчення особи;
  • декларація про доходи;
  • заява.

Додатково може знадобитися:

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