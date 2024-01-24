Хто з українців може втратити субсидію: названо 4 випадки

У Мінсоцполітики розповіли, хто з українців може втратити субсидію. А також як її можна оформити.
Субсидію можуть скасувати, якщо:
- заявник-отримувач помер
- при наявності боргів за ЖКП, якщо вони за 3 місяці перевищили 680 гривень;
- зміні місця проживання;
- виявленні додаткових доходів.
Якщо Вам неправомірно скасували субсидію, слід звернутися до пенсійного фонду України для її поновлення. Після розгляду заяви, вам дадуть пояснення, чому була скасована субсидія, передає НСН
Хто з українців може втратити субсидію
Для того, щоб оформити субсидію, потрібно звернутися у ПФУ або скористатися застосунком «Дія». Для цього потрібні наступні документи:
- посвідчення особи;
- декларація про доходи;
- заява.
Додатково може знадобитися:
- довідка про статус ВПО;
- договір оренди.
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