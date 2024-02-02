В Україні подешевшав буряк: названо причину

Після стрімкого подорожчання в Україні подешевшав буряк. Причиною того є зменшення попиту на нього.

Про це йдеться на сайті East Fruit, передає НСН.

За словами аналітиків, через зменшення попиту на продукти, фермери змушені зменшувати ціну на цей овоч.

Сьогодні столові буряки надходять у продаж по 10-14 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. При цьому, навіть у міру зниження ціни активність покупців залишається досить низькою.

В Україні подешевшав буряк

А столові буряки надходять у продаж по 10-14 грн/кг. В це середньому на 14% дешевше, ніж у кінці минулого робочого тижня. Але навіть у міру зниження ціни активність покупців залишається досить низькою.