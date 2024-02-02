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Тег:
Cуспільство

В Україні подешевшав буряк: названо причину

Журналіст
В Україні подешевшав буряк: названо причину

Після стрімкого подорожчання в Україні подешевшав буряк. Причиною того є зменшення попиту на нього.

Про це йдеться на сайті East Fruit, передає НСН.

За словами аналітиків, через зменшення попиту на продукти, фермери змушені зменшувати ціну на цей овоч.

Сьогодні столові буряки надходять у продаж по 10-14 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. При цьому, навіть у міру зниження ціни активність покупців залишається досить низькою.

В Україні подешевшав буряк

kormovoy buryak 3

А столові буряки надходять у продаж по 10-14 грн/кг. В це середньому на 14% дешевше, ніж у кінці минулого робочого тижня. Але навіть у міру зниження ціни активність покупців залишається досить низькою.

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