Несподівано подешевшав популярний продукт: які зараз ціни

У січні у великих українських супермаркетах змінилися ціни на деякі популярні продукти, серед яких також виявилось сало. Вартість стала нижчою на домашнє та солоне сало.

За даними сайту Today, ціни на солоне сало падають уже протягом кількох місяців. А з домашнім зовсім інша історія. Цей продукт є нестабільним у ціні протягом багатьох місяців. Вартість підвищується, потім різко падає і навпаки. Передає НСН.

Несподівано подешевшав популярний продукт

Сьогодні середній цінник на солоне сало у великих українських супермаркетах становить 242,84 гривні за кілограм. При цьому у грудні продукт продавали за ціною 251,18. Тобто за цей період сало стало дешевшим на 8,34 грн.

Домашнє сало за останній місяць подешевшало майже на 50 гривень. Нині його вартість – 199,50. У грудні її можна було купити в середньому за 245,44. Тобто різниця в ціні становила 46 гривень.

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