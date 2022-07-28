Синод ПЦУ попросив вселенського патріарха позбавити престолу російського Kирила. А також кваліфікувати на канонічній території Олександрійського Патріархату як і притягнути його до канонічної відповідальності, а ще засудити доктрину «русского мира» та визнати її єретичною.

Священний синод Православної церкви України 27 липня підтримав лист до вселенського патріарха Варфоломія із закликом позбавити московського патріарха кирила гундяєва його престолу.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Громадське”, яке посилається на прес-службу ПЦУ.

«На виконання Постанови Архієрейського Собору Священний Синод підтримав внесений Синодальною Богословсько-літургічною комісією проєкт листа до Вселенського Патріарха Варфоломія та до Предстоятелів Помісних Православних Церков щодо притягнення російського патріарха Кирила до канонічної відповідальності і позбавлення його Патріаршого престолу», йдеться в повідомленні за результатами чергового засідання синоду.

У листі синод ПЦУ також попросив вселенського патріарха кваліфікувати на канонічній території Олександрійського Патріархату як і притягнути його до канонічної відповідальності, а ще засудити доктрину «русского мира» та визнати її єретичною.

«Важливо розуміти, що ідеологія сучасної російської православної церкви містить загрозу не лише для України, але й для цілого православного світу… Ми закликаємо Вашу Всесвятість та Предстоятелів Помісних Православних Церков якнайшвидше розглянути діяльність патріарха Кирила», йдеться в листі.

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