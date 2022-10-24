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Суд взяв під варту президента «Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва – подробиці

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24 жовтня суд взяв під варту президента АТ «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва. Його заарештували на 60 діб.

Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «babel».

До слідчого ізолятора відправили і керівника одного з департаментів АТ «Мотор Січ». Його разом з Богуслаєвом підозрюють у колабораціонізмі та пособництві країні-агресору. Сам Вʼячеслав Богуслаєв задоволений рішення суду.

«Я задоволений рішенням суду. Це непорозуміння, викликане нашою діяльністю… усунено», сказав Богуслаєв журналістам.

Нагадаємо, 22 жовтня затримали Вʼячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності «Мотор Січі». Їх підозрюють у державній зраді. За даними слідства, вони постачали Росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів — навіть після початку війни.

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