Суд взяв під варту президента «Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва – подробиці

24 жовтня суд взяв під варту президента АТ «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва. Його заарештували на 60 діб.

Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «babel».

До слідчого ізолятора відправили і керівника одного з департаментів АТ «Мотор Січ». Його разом з Богуслаєвом підозрюють у колабораціонізмі та пособництві країні-агресору. Сам Вʼячеслав Богуслаєв задоволений рішення суду.

«Я задоволений рішенням суду. Це непорозуміння, викликане нашою діяльністю… усунено», сказав Богуслаєв журналістам.

Шевченківський райсуд Києва 24 жовтня взяв під варту президента АТ «Мотор Січ» Богуслаєва. Таке рішення ухвалив суддя Гонтар, інформує Watchers із зали суду. «Я задоволений рішенням суду. Це непорозуміння, викликане нашою діяльністю… усунено», – сказав Богуслаєв журналістам. pic.twitter.com/cFFwN4YuBz — Watchers Media (@Watchers_media1) October 24, 2022

Нагадаємо, 22 жовтня затримали Вʼячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності «Мотор Січі». Їх підозрюють у державній зраді. За даними слідства, вони постачали Росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів — навіть після початку війни.

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