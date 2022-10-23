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СБУ затримала президента “Мотор Січі” за підозрою у роботі на росію

Дата
Мотор Січі

Співробітники Служби безпеки затримали президента “Мотор Січі” та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства.

Про це NNS дізнався з повідомлення СБУ.

Затриманим оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111-1 (колабораційна діяльність)
  • ст. 111-2 (пособництво державі агресору)

Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку “Мотор Січі” товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

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За матеріалами слідства, до оборудки причетне керівництво заводу, розташованого у Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації “ростех”, яка є одним із головних виробників озброєнь для зс рф.

Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

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Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу:

  • Мі-8АМТШ-ВН «Сапсан»
  • КА-52 «Алігатор»
  • Мі-28Н «Нічний мисливець»

Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими захисниками.

Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з рф організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли “замовлення” українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони.

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Проте після одержання військової продукції “посередники” переправляли її до росії. Також ворог використовував іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин.

У ході розслідування співробітники СБУ встановили всіх організаторів оборудок, задокументували їх злочинні дії та проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

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