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Starlink і генератори тепер без податків: ВР ухвалила закони

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Starlink і генератори
Національна служба новин - NNS

Starlink і генератори тепер без податків – Верховна Рада України прийняла відповідні законопроєкти, передає ННС.

«ВРУ підтримала у другому читанні законопроекти Разумкова #8196/8197 щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України», повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Важливі законопроєкти для України підтримали 331 і 332 депутати відповідно.

Starlink і генератори тепер без податків: ВР ухвалила закони

Starlink і генератори тепер без податків: що передбачено законом

  1. На законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. У тому числі для фізичних осіб. Ця норма буде діяти до травня 2023 року;
  2. Звільняються від мита та ПДВ поштові й експрес-відправлення;
  3. Дозволяється зберігати до 2000 літрів пального без ліцензії. Про більші обсяги зберігання треба буде повідомити податкову;
  4. Звільнили технічну допомогу Energy Community від ПДВ та мита ввезення обладнання для відновлення постачання енергії.

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