Starlink і генератори тепер без податків – Верховна Рада України прийняла відповідні законопроєкти, передає ННС.

«ВРУ підтримала у другому читанні законопроекти Разумкова #8196/8197 щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України», повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Важливі законопроєкти для України підтримали 331 і 332 депутати відповідно.

Starlink і генератори тепер без податків: що передбачено законом

На законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. У тому числі для фізичних осіб. Ця норма буде діяти до травня 2023 року; Звільняються від мита та ПДВ поштові й експрес-відправлення; Дозволяється зберігати до 2000 літрів пального без ліцензії. Про більші обсяги зберігання треба буде повідомити податкову; Звільнили технічну допомогу Energy Community від ПДВ та мита ввезення обладнання для відновлення постачання енергії.

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