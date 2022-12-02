Які штрафи передбачені за цькування чи приниження на роботі – ухвалено новий закон

Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає штрафи за цькування чи приниження на роботі, передає NNS.

«Парламент 1 грудня підтримав важливий закон #5749, у якому передбачено адміністративну відповідальність за мобінг. Відтепер за системні цькування чи приниження на роботі кривдники будуть нести відповідальність», повідомила депутат Юлія Гришина.

Які штрафи передбачені за цькування чи приниження на роботі

1 700-2 550 гривень або 20-40 годин громадських робіт;

3 400-5 100 гривень або 40-60 годин громадських робіт за вчинення повторно протягом року або групою людей.

Відзначимо, що це вже другий законопроєкт. Першим законом, Верховна Рада запровадила поняття про мобінг та дозволила карати кривдників.

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