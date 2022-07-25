Шоумен і волонтер Сергій Притула розповів, куди витратили кошти з продажу картини Марії Примаченко.За вторговані кошти закупили 125 автомобілів Volkswagen T5.
Напередодні, картину української художниці Марії Примаченко «Квіти виросли біля четвертого блоку» продали на благодійному аукціоні за пів мільйона доларів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Громадського.
«Кожного разу, коли я бачу, як чергова колона “бусів Примаченко” прямує до наших захисників, то з вдячністю згадую і того добродія, який придбав картину на аукціоні, і те подружжя колекціонерів, яке передало картину в розпорядження нашого фонду», написав він.
Притула додав, що за вторговані від продажу картини кошти законтрактували 125 бусів Volkswagen T5, а з цієї партії доставили ще 13 автомобілів.
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