Притула розповів, куди витратили кошти з продажу картини Марії Примаченко

«Кожного разу, коли я бачу, як чергова колона “бусів Примаченко” прямує до наших захисників, то з вдячністю згадую і того добродія, який придбав картину на аукціоні, і те подружжя колекціонерів, яке передало картину в розпорядження нашого фонду», написав він.