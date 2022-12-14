Сили оборони України готуються до різних сценаріїв: Залужний розповів про ситуацію на сході

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про ситуацію на сході України. Зараз Сили оборони країни готуються до різних сценаріїв розвитку подій на фронті, передає НСН.

Як повідомив Валерій Залужний, 14 грудня пройшли переговори з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем сил США у Європі Крістофером Каволі.

Валерій Залужний розповів про ситуацію на сході

«Обговорили наші потреби у озброєнні та техніці. Докладаючи всіх зусиль для стабілізації ситуації на сході, Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці», написав у своєму телеграм-каналі Залужний.

Нагадаємо, в листопаді Валерій Залужний провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генералом Марком Міллі. Під час якої, він назвав мету України у війні з Росією.

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