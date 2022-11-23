Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував ракетний удар по Україні 23 листопада. Він розповів подробиці чергової ворожої атаки. Повідомляє NNS.

«Сьогодні країна-терорист завдала масованого ракетного удару по об’єктам критичної інфраструктури нашої держави. Будучи неспроможним здолати Збройні cили України, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами й навіть немовлятами», розповів Валерій Залужний.

Валерій Залужний прокоментував ракетний удар по Україні

23 листопада росія випустила по Україні 67 крилатих ракет повітряного й морського базування. З них українські захисники збили 51 крилату ракету, а також 5 дронів-камікадзе типу «Ланцет».

«Дякую військовослужбовцям, чий професіоналізм рятує життя. Ви є взірцем для всього світу. Те, що ви робите в умовах постійної нестачі озброєння, техніки, боєприпасів, – на межі можливого», додав головнокомандувач ЗСУ.

Джерело – “РБК-Україна”

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