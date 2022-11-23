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Валерій Залужний прокоментував ракетний удар по Україні 23 листопада

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ракетний удар

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував ракетний удар по Україні 23 листопада. Він розповів подробиці чергової ворожої атаки. Повідомляє NNS.

«Сьогодні країна-терорист завдала масованого ракетного удару по об’єктам критичної інфраструктури нашої держави. Будучи неспроможним здолати Збройні cили України, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами й навіть немовлятами»,  розповів Валерій Залужний.

Валерій Залужний прокоментував ракетний удар по Україні

Валерій Залужний прокоментував ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада росія випустила по Україні 67 крилатих ракет повітряного й морського базування. З них українські захисники збили 51 крилату ракету, а також 5 дронів-камікадзе типу «Ланцет».

«Дякую військовослужбовцям, чий професіоналізм рятує життя. Ви є взірцем для всього світу. Те, що ви робите в умовах постійної нестачі озброєння, техніки, боєприпасів, – на межі можливого», додав головнокомандувач ЗСУ.

Джерело – “РБК-Україна

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