Масована повітряна атака 24 березня: все що відомо

Вночі 24 березня відбулася чергова ворожа масована повітряна атака по Україні. Ворог цілив по критичній інфраструктурі.

Повідомляє НСН. Матеріал доповнюється.

В ніч на 24 березня російські окупанти здійснили напад на територію України, використовуючи 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС і 28 ударних БпЛА типу “Shahed”. Повідомили у Повітряних Силах України.

У результаті протиповітряного бою було знищено 43 повітряні цілі, з яких 18 крилатих ракет і 25 ударних безпілотників.

Атака охопила території Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

Одна крилата ракета залетіла на територію Польщі і перебувала у небі над країною 39 секунд, повідомило командування Збройних сил Польщі.

Масована повітряна атака 24 березня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

«Без тепла залишились шість лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів. А ще три тисячі будинків, де загалом мешкають 76 тисяч людей. В одному з медзакладів були перебої з електропостачанням. Його відновили”, написав начальник Дніпро ОВА Сергій Лисак

Також ворог цілив по критичній інфраструктурі Нікопольщини

«Уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Без світла залишились понад три тисячі абонентів у Нікополі та більш ніж 6,4 тисячі у районі. Електропостачання вже відновили», – повідомив Лисак.

Вночі в області знищили 15 ворожих шахедів. З них 8 приземлили у Криворізькому районі, 7 – у Нікопольському.

Львівщина

Як повідомив керівник ОВА Максим Козицький, у Львівській області армія рф критичної інфраструктури. Там виникла пожежа, на місці працюють рятувальники. Травмованих немає.

За словами Козицького, у зону відповідальності ПвК «Захід» сьогодні вночі залетіли 19 крилатих ракет та 7 ворожих ударних безпілотників.

За тією інформацією, яка є зараз, 8 ракет наші воїни ППО збили, також знищили усі сім «шахедів».

Частину з них – у Львівській області. Решту – в інших областях.

Нагадаю, зона відповідальності ПвК «Захід» – це не лише Львівщина, це також Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області, – додав начальник ОВА

Київ

У Києві уламки забитих ракет впали у Деснянському — на територію лісових насаджень та у Шевченківському — у паркову зону та на територію житлової забудови. Пошкоджений фасад багатоповерхівки.

У Києві багато людей перечікували масовану повітряну атаку у метро разом з дітьми та домашніми тваринами. акою була обстановка на станції метро “Позняки”. Фото Олександра Марущака

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