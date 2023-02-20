Якою буде погода в Україні цього тижня – розповіла синоптик

Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні цього тижня. За її словами очікуються опади та мінусова температура вночі, передає НСН.

«Новий лютневий тиждень в Україні розпочнемо невеликим морозцем вночі та плюсовою температурою повітря вдень у понеділок, загалом десь +2+5, на заході та півдні +4+8, на сході -1+3 градуси», розповіла синоптик.

Погода в Україні 20 лютого

У понеділок, 20 лютого очікується північно-західний й західний вітер. Вночі та вранці дощ з мокрим снігом пройдуть на сході та південному сході України. Вночі та вранці переважно дощ – у південній частині.

Ввечері у понеділок очікується мокрий сніг в західних областях, Житомирщині, Вінниччині та Київщині. Загалом впродовж дня суттєві опади в більшості областей України малоймовірні.

Погода у Києві 20 лютого

У Києві 20-го лютого протягом дня передбачається близько 2-4 градусів тепла. Більша частина доби – без опадів, аж ввечері з’явиться мокрий сніг.

«Найближчий тиждень делікатно натякатиме зимі, що пора збирати валізи. Опади чергуватимуться із перспективним сонцем, вітер майже весь час ганятиметься за хмарами, буде рвучким, до сильного, вночі градуси намагатимуться пірнути вниз (особливо 23 та 28 лютого), проте все ж вдень перемагатимуть, хай і скромні, але «плюси», додала Діденко.

Погода в Україні на початку весни

За попередніми прогнозами, березень розпочнеться в Україні потеплінням, особливо у південній частині, центральних та східних областях.

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