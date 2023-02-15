+9 у лютому а далі до +18 – синоптики дали прогноз погоди

Мерзнути залишилося не довго – в Україну йде весна. В Україні останні два тижні лютого погода має бути відносно теплою, крім того буде досить волого. Такий прогноз погоди оприлюднив на своєї сторінці у Фейсбук народний синоптик Станіслав Щедрін.

За його прогнозами, наприкінці зими температура повітря очікується на рівні -3…+3 градуси вночі та +4…+9 вдень.

А ось весна розпочнеться з потепління. Температура на початку березня буде в межах +9…+11, на Заході країни – до +10…+13. Опади, якщо й будуть, то небагато, а сонця навпаки, побільшає.

Прогноз погоди на кінець березня – квітень

Наприкінці березня хмар у небі побільшає, але потепліє ще дужче. На Заході та Півдні країни будуть дні, коли температура повітря сягатиме +14…+18 градусів.

На початку квітня прийде похолодання, – розповів Станіслав Щедрін. У то й час, коли у Карпатах може випасти сніг, на решті території країни спостерігатимуться перші весняні грози. Й з другої декади місяця по всій країні розпочнеться тенденція до літнього потепління.

Все частіше температура завмиратиме на позначці +15…+20 градусів, зазначив він, але додав, що періодично українців поливатимуть зливи з грозами. Також до кінця квітня буде вітряно.

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