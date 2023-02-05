Ракетні удари по Україні – Гуменюк розповіла про загрозу ворога з Чорного моря

Наталія Гуменюк розповіла про можливі ракетні удари по Україні і кількість ворожих кораблів у Чорному морі

Російські військові на постійній основі готуються до можливої нової масованої ракетної атаки. На щастя, зірвати плани ворогові допомагає погода.

Як зазначила речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк, вороже корабельне угруповання у Чорному морі різко скоротилося. Про це вона заявила під час телемарафону, передає НСН

Погода зірвала плани ворога

За її словами, у Чорному морі перебуває усього 5 ворожих суден. Мовиться про кораблі забезпечення, а також розвідники. Причому, ворог продовжує заводити їх на базу, адже дме потужний вітер, а також здіймаються чималі хвилі.

Що стосується Азовського моря, то там спостерігається шторм у 2 – 3 бали. Тож жодного судна російських загарбників в акваторії не спостерігається взагалі.

Водночас вона зауважила, що ворог не полишає намірів завдати ракетних ударів. Про це свідчать зльоти МіГ-31К з “Кинджалами”, а також літаків ДРЛО А50-У. Уся ця “братія” окупантам потрібна, щоб вони могли визначити, де розташовані наші системи ППО.

Наталія Гуменюк розповіла про можливі ракетні удари по Україні

Варто нагадати, що під час зльоту МіГ-31К, які є ракетоносіями “Кинджалів”, повітряні тривоги лунають по всій Україні. Системи протиповітряної оборони, наявні у нашій країні, не дозволяють збивати такі ракети. Тож загроза існує у кожному куточку. А це означає, що ні в якому разі не ігноруйте сирени та залишайтеся в укриттях до їхнього відбою.

Зауважимо, що ворог атакує не лише крилатими ракетами. Він чи не щодня обстрілює міста ракетами типу С-300. На жаль, одну з таких атак зранку здійснили окупанти по Харкову.

У Харкові 5 лютого був приліт

Відомо, що близько 08:20 російські військові завдали удару по Харкову. Спочатку повітряна тривога пролунала в місті й області, а потім поширилася на сусідні.

Згодом надійшла інформація про те, що приліт зафіксували у Київському районі міста. Попередньо відомо, що окупанти випустили відразу дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області. Одна з них влучила у 5-поверхову споруду вишу та завдала серйозних руйнувань. Поранень зазнав охоронець.

Друга ракета росіян влучила неподалік житлового будинку. Внаслідок цього поранень зазнали троє мешканців: 58-річний чоловік, дві жінки 54 і 83 років.

Скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні у Чорному морі – ОК “Південь”