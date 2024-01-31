Нацбанк назвав найпопулярнішу купюру. Повідомляє НСН.

«Найбільше в обігу перебуває банкнота номіналом 500 гривень, монета – номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,2 % від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монета – номіналом 10 гривень (4,6% та 1,4% від загальної кількості в обігу відповідно)», йдеться у повідомленні.

Як розповіли в установі, зараз у готівковому обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 757,5 млрд гривень. А також 14,5 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 6,7 млрд гривень

На одного жителя України на початок цього року припадало: 66 банкнот і 177 платіжних розмінних та обігових монет.

Динаміка обсягів монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту у 2023 році припадає на монети номіналом 10 грн. Їх кількість в обігу зросла на 54,2% порівняно з початком 2023 року. Також значно зросла кількість обігових монет номіналами 5, 2 та 1 гривня — на 42,5%, 15,5% та 8,4% відповідно.

Нацбанк назвав найпопулярнішу купюру

Цю тенденцію пояснюють тим, що НБУ здійснює поступове вилучення з обігу банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, замінюючи їх на відповідні монети, здатні перебувати в обігу значно довший час. Найбільше ж за минулий рік у готівковому обігу скоротилася кількість монет номіналом 25 копійок. Їх стало менше на 0,5% порівняно з початком 2023 року.

Серед банкнот за 2023 рік найбільший приріст продемонстрували банкноти номіналом 1000 грн, їх кількість зросла на 62,3%, якщо порівнювати з початком минулого року.

Це є одним із наслідків повномасштабного вторгнення, адже через війну люди воліють зберігати заощадження у вищих номіналах банкнот.