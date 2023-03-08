7 березня в бою під Бахмутом загинув перший доброволець, відзначений званням Герой України – Дмитро Коцюбайло, позивний «Да Вінчі». Йому було 27 років, передає НСН.

Боєць був комбатом 67-ї окремої механізованої бригади. Створив один із найбоєздатніших підрозділів на фронті. У вечірньому зверненні 7 березня президент України Володимир Зеленський згадав загиблого Героя.

«Герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість. Загинув у бою під Бахмутом, у бою за Україну. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України», сказав голова держави.

Дмитро Коцюбайло у 18-річному віці був учасником Революції гідності, а з Майдану пішов на війну – у 2014 році став на захист України. Юний захисник невдовзі став командиром взводу добровольців, а згодом – роти. У 2014 році Дмитро отримав важке поранення у Донецькій області, але після одужання одразу повернувся на фронт.

Усі 8 років до повномасштабного вторгнення Росії Дмитро Коцюбайло воював на сході України. Він міг би знайти себе у цивільному житті, адже мріяв стати художником. Але обрав боротьбу, поки Україна не поверне всі окуповані території. А як данину юнацькій мрії сам собі обрав позивний – “Да Вінчі”.

«Мені болить за Україну. Я хочу для неї перемоги. Поки є небезпека, а вона постійно є всі ці 8 років, я вважаю своїм громадянським обов’язком захищати її зі зброєю в руках», говорив Дмитро.

У віці 21 року Дмитро Коцюбайло став командиром свого відомого підрозділу – 1-ї окремої штурмової роти “Вовки Да Вінчі”, яка входила до 5-го батальйону Добровольчого українського корпусу “Правий сектор”. У 2022 році підрозділ “Вовків” було доукомплектовано до розміру батальйону.

Загинув перший доброволець, відзначений званням Герой України:

У 2017 році «Да Вінчі» отримав орден «Народний Герой України», а у 2021 році – звання Герой України. Він став наймолодшим командиром і першим добровольцем, якому надали це звання прижиттєво.

Прадід Дмитра був ветераном УПА, а тепер і він опанував майже всі види озброєння та став легендою фронту. Він жодного дня не служив у ЗСУ, а тому й на державні нагороди претендувати не міг. Лише у 2022 році йому надали первинне військове звання офіцерського складу “молодший лейтенант”, після чого Коцюбайло отримав звання Герой України.

Дмитро розповідав, що сприймає цю нагороду як “для всіх добровольців” – усіх своїх бійців, які боронять країну.

«Для мене ця нагорода насамперед – моїх побратимів. Бійців, які всі 8 років вірили у мене, в нашу перемогу. Хлопців, які загинули, були поранені», говорив Дмитро

«Загинув зі зброєю в руках, загинув, першим ідучи в бій. Жив і загинув як Герой. Наш підрозділ зветься “Вовки Да Вінчі” саме тому, що ми завжди йшли за ним у бій. Він був для нас найкращим командиром, побратимом, лідером», йдеться у повідомленні на сторінці підрозділу “Вовки Да Вінчі”», прокоментували сумну новину побратими загиблого Героя

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