Меморіал: вбиті росією. Захисник Іван Бердник, 24 роки, Запорізька область, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про жертви російської агресії. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Іван Бердник

Старший лейтенант Іван Бердник, позивний Маршал, загинув 11 квітня 2022 року в бою з окупантами поблизу села Новозлатопіль Запорізької області. Офіцеру назавжди 24 роки.

Іван народився в селі Тихоновичі Чернігівської області. Закінчив місцеву школу та Сновське вище професійне училище лісового господарства. З 2015 року служив у лавах Збройних сил України. Брав участь в АТО у складі 36-ї бригади морської піхоти. Згодом вирішив будувати військову кар’єру. У 2016-му вступив до Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

У 2020 році після випуску молодий офіцер пішов на службу до 137-го окремого батальйону морської піхоти, що у складі 35-ї бригади морської піхоти. Був командиром взводу. Разом із підрозділом виконував бойові завдання на території ООС.

З початком повномасштатбного російського вторгнення Іван продовжував боронити рідні землі від окупантів. Обіймав посаду командира десантно-штурмової роти.

«Ваня був найсвітлішою та найкращою людиною, яку я знала. Він був та залишається центром Всесвіту для всіх рідних і близьких… Безмежно любив життя, мав безліч планів. Був гідним воїном і справжнім командиром, на якого всі рівнялись, яким захоплювалися. Він багато чого досяг, але не зупинявся на цьому. Таких людей більше не буде….ніколи…» – розповіла кохана полеглого воїна Анастасія

Посмертно старший лейтенант Бердник нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Поховали Героя у рідному селі.

В Івана залишилися батьки, брат і наречена.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/