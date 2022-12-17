Фотографувався у формі ЗСУ: чи служить в армії скандальний Михайло Добкін

Стало відомо, чи служить в українській армії ексмер Харкова Михайло Добкін. В жовтні його донька опублікувала фото, на яких скандальний політик у формі ЗСУ та з автоматом, передає НСН.

Народний депутат Ярослав Юрчишин вирішив перевірити, чи насправді Добкін захищає Україну. Відповідні запити він направив до Міністерства оборони, СБУ та Міністерства внутрішніх справ.

«У Міноборони та інших структурах про цього бравого героя нічого не чули. Про це я дізнався з відповідей на мої депутатські звернення», повідомив нардеп у своєму телеграм-каналі.

Також він поцікавився, де ж свої подвиги здійснює поціновувач усього російського?

Чи служить в армії скандальний Михайло Добкін: фото

Нагадаємо, у жовтні донька ексмера Харкова у своєму Instagram опублікувала кілька різних фото батька у військовій формі зі словами:

«Ви запитували, де мій тато… У відрядженні, у дуже короткому. Люблю і пишаюся! Слава Україні та нашій землі»

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