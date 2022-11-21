Фото “українських військових” у снігу – фейк: хто насправді на знімках

Фото українських військових у снігу які останнім часом активно розповсюджуються у мережі, – фейкові. Насправді на них зовсім не українські військовослужбовці, а самим знімкам більше 10 років. Про це пише «По той бік новин», передає NNS.

У соцмережах поширюють фото нібито українських солдатів, які сплять у кучугурах снігу. “Ціна вільної України”, – йдеться в підписі до одного із таких дописів.

Як стало відомо, це фотофейк. На світлині не українські військові. Ці фотографії зняли ще до російсько-української війни – щонайменше десять років тому. На них зображені тренування так званого російського спецназу на виживання.

На війні буває що завгодно, часом доводиться спати в снігу, але прикро, коли за українських захисників видають російських окупантів. На світлині не українські військові. Ці фотографії зняли ще до російсько-української війни — щонайменше десять років тому. На них зображені тренування так званого російського спецназу на виживання, – розповідає «По той бік новин».

Як тільки не використовували ці фотографії раніше: ними ілюстрували сльозливу українську поезію, дописи зі збором коштів на теплі речі для українських військових, патріотичні дописи грузинською мовою “про ціну миру”. І навіть новини за грудень 2014 року про те, що «бійці АТО ночують в окопах під “ковдрою” зі снігу»

Тоді ж українські фактчекери зі stopfake спростовували ці повідомлення .

А зараз у соцмережах знову з’явилися ці фото. Часто їх використовують у дописах, де автори дорікають тим людям, хто радіє першому снігу. Мовляв, “подивіться, в яких умовах воюють наші Захисники, а ви..”.

Як розпізнати фейкове фото в інтернеті – поради спеціалістів

Уважно розгляньте фото і відзначте його: перспективу, пропорції об’єктів, тіні, віддзеркалення, фокус зображення, контрастність і кольори. Також варто перевірити фото на відповідність погоді, географічній топології, архітектурі, назві вулиць, номерам машин тощо.

Кричуща назва чи підпис до фото. Наприклад, такі назви чи дописи, як “шок”, “сенсація”, “терміново”, “це фото видаляють звідусюди”, “неймовірно” несуть ознаку маніпуляції і, ймовірно, можуть бути фейком.

Перевірте ресурс, на якому ви побачили таке фото. Чи є там інші схожі публікації із кричущими та маніпулятивними заголовками, які в нього охоплення, чи вказаний автор, першоджерело, додаткові матеріали.

Перевірка фото через спеціальні програми: Google Search by Images, TinEye допоможуть встановити першоджерело фото.

Fotoforensics, Duplichecker допоможуть переглянути зміни пікселів, тобто чи були зміни з фоторедакторами, зчитати геодані, метадані та додаткову інформацію навіть про тип камери, на яку було знято фотографію.

Джерела: По той бік новин, канал 24