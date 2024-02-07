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Тег:
Економіка

Замість «чайових» – «бойові»: monobank запустив нову послугу

Журналіст
monobank запускає нову послугу

Monobank запустив нову послугу «бойові». Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський, передає НСН.

«Це як чайові, тільки чайові це вдячність за сервіс, а Бойові це вдячність за життя», йдеться у повідомленні.

У закладах, які активують цю послугу, при оплаті рахунку по QR-коду в закладах, після екрана чайових зʼявиться новий екран. У ньому українці зможуть віддячити за захист, а гроші будуть використані на прямі потреби війська.

Monobank запустив нову послугу: відео

Кожен заклад може додати свою Банку і «бойові» підуть тим підрозділам або військовим, яким допомагає саме ваш бізнес.

«Ви ж всі допомагаєте, правда?! Якщо б не ЗСУ, за столиками у ресторанах було б завжди пусто. Та і столів напевно вже не було би. Памʼятайте про це за кожною філіжанкою кави. І залишайте не лише чайові тим, хто нам її приготував, а і Бойові тим, завдяки кому ця кава взагалі можлива», розповів Олег Гороховський.

Для підключення Бойових у закладі зверніться до вашого акаунт-менеджера. А якщо заклад ще не підключений до expirenza by mono, то зробити це можна за посиланням.

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