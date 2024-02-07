Замість «чайових» – «бойові»: monobank запустив нову послугу

Monobank запустив нову послугу «бойові». Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський, передає НСН.

«Це як чайові, тільки чайові це вдячність за сервіс, а Бойові це вдячність за життя», йдеться у повідомленні.

У закладах, які активують цю послугу, при оплаті рахунку по QR-коду в закладах, після екрана чайових зʼявиться новий екран. У ньому українці зможуть віддячити за захист, а гроші будуть використані на прямі потреби війська.

Monobank запустив нову послугу: відео

Кожен заклад може додати свою Банку і «бойові» підуть тим підрозділам або військовим, яким допомагає саме ваш бізнес.

«Ви ж всі допомагаєте, правда?! Якщо б не ЗСУ, за столиками у ресторанах було б завжди пусто. Та і столів напевно вже не було би. Памʼятайте про це за кожною філіжанкою кави. І залишайте не лише чайові тим, хто нам її приготував, а і Бойові тим, завдяки кому ця кава взагалі можлива», розповів Олег Гороховський.

Для підключення Бойових у закладі зверніться до вашого акаунт-менеджера. А якщо заклад ще не підключений до expirenza by mono, то зробити це можна за посиланням.