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Запустив дрон під час візиту Зеленського: у Норвегії будуть судити чоловіка

Журналіст
Запустив дрон під час візиту Зеленського: у Норвегії будуть судити чоловіка

У Норвегії будуть судити чоловіка, який запустив дрон під час візиту Зеленського 13 грудня 2023 року. Він був одним з двох затриманих, яких затримали після незаконних запусків безпілотників.

Про це пише сайт «Європейська правда», передає НСН.

У звинуваченні поліції Осло йдеться, що того дня 32-річний чоловік керував дроном DJI Mavic 2 о 13:20. Це порушує закон про авіацію, згідно з яким на час державного візиту обмежувався запуск літальних апаратів.

Затриманий чоловік провів два дні у поліції Осло, але відмовився платити штраф у розмірі 10 тисяч норвезьких крон (887 євро).

У Норвегії будуть судити чоловіка, який запустив дрон під час візиту Зеленського

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Тепер на нього чекає суд. На ньому прокуратура  буде вимагати стягнути з чоловіка вже 12 тисяч норвезьких крон штрафу або присудити 20 днів ув’язнення, якщо він не сплатить штраф і на цей раз.

Зазначимо, що під час візиту Зеленського в Осло також виселений громадянин Португалії, який збирався запустити дрон у зоні обмеження польотів.

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