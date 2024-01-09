У Лубнах злочинець напав з ножем на сім’ю: вбив жінку, поранив дитину і чоловіка

У Лубнах злочинець напав з ножем на сім’ю – є загибла і поранені. Чоловіка вже затримали. Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає НСН.

Слідчі та оперативники поліції Полтавщини затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України 40-річного мешканця міста Лубен, який підозрюється у скоєнні вбивства жінки та замаху на умисне вбивство малолітнього хлопчика і 37-річного чоловіка. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

У Лубнах злочинець напав з ножем на сім’ю: подробиці

До Лубенського районного відділу поліції 7 січня близько 12-ї години надійшло повідомлення від медиків, що неподалік приватного домогосподарства в місті Лубни виявлено чоловіка із численними ножовими пораненнями.

Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибули: слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, судово-медичні експерти та спеціалісти-криміналісти Головуправління поліції Полтавщини.

У ході огляду місця події правоохоронці виявили 37-річного власника домогосподарства з численними ножовими пораненнями. Окрім цього, в одній із кімнат будинку поліцейські виявили жінку 1989 року народження без ознак життя. Поруч із тілом жінки також знаходився її 13-річний син, який мав ножове поранення в шию.

Поранених чоловіка та хлопчика негайно госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. А тіло жінки направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Євгеній Карпець, начальник Лубенського райвідділу поліції, повідомив:

«У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій нам вдалося встановити особу, яка причетна до цього жорстокого злочину. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження. За попередньою версією слідства, фігурант завдав численні ножові поранення господарю оселі, його співмешканці та її сину. На жаль, від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці. Слідчі поліції затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, розпочато кримінальні провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) та ч.2 ст. 15, п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб та малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини судом чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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