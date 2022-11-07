«Київстар» нагадуватиме абонентам правила мінної безпеки. Мобільний оператор долучився до інформаційної кампанії.

SMS з правилами користувачі «Київстар» отримуватимуть кожного місяця. Про це NNS дізнався з повідомлення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Київстар» долучився до інформаційної компанії

Понад 25 млн громадян отримавтимуть повідомлення з наступним змістом:

«Турбуючись про вашу безпеку, Міністерство реінтеграції застерігає! Якщо ви повертаєтесь на територію, де точилися бої та були окупанти, будьте обережні. Ворог залишає міни-пастки. Не ігноруйте попереджувальні знаки та не чіпайте підозрілі предмети. У разі випадкової знахідки – повідомте 101, 02 та попередьте оточуючих. Бережіть себе та близьких».

Повідомлення від Мінреінтеграції про небезпеку мін та інших вибухонебезпечних предметів вже отримують абоненти операторів мобільного зв’язку «Водафон» і «Лайфсел».

Абоненти Київстар не зможуть надсилати та отримувати SMS – яку альтернативу пропонує компанія