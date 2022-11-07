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«Київстар» нагадуватиме абонентам правила мінної безпеки

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«Київстар» нагадуватиме абонентам правила мінної безпеки

«Київстар» нагадуватиме абонентам правила мінної безпеки. Мобільний оператор долучився до інформаційної кампанії.

SMS з правилами користувачі «Київстар» отримуватимуть кожного місяця. Про це NNS дізнався з повідомлення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Київстар» долучився до інформаційної компанії

Понад 25 млн громадян отримавтимуть повідомлення з наступним змістом:

«Турбуючись про вашу безпеку, Міністерство реінтеграції застерігає! Якщо ви повертаєтесь на територію, де точилися бої та були окупанти, будьте обережні. Ворог залишає міни-пастки. Не ігноруйте попереджувальні знаки та не чіпайте підозрілі предмети. У разі випадкової знахідки – повідомте 101, 02 та попередьте оточуючих. Бережіть себе та близьких».

«Київстар» нагадуватиме абонентам правила мінної безпеки

Повідомлення від Мінреінтеграції про небезпеку мін та інших вибухонебезпечних предметів вже отримують абоненти операторів мобільного зв’язку «Водафон» і «Лайфсел».

Абоненти Київстар не зможуть надсилати та отримувати SMS – яку альтернативу пропонує компанія

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