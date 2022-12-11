Яка кількість кораблів-носіїв ракет «Калібр» загрожує Україні з моря – відповідь ЗСУ

В Збройних Силах України повідомили, яка кількість кораблів-носіїв ракет «Калібр» загрожує Україні з моря. Російські кораблі продовжують бойове чергування, передає НСН.

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», говорять у ЗСУ.

Яка кількість кораблів-носіїв ракет «Калібр» загрожує Україні з моря

На бойове чергування в море Росія вивела:

в Чорному морі перебувають 8 ворожих кораблів;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;

в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр”, загальний залп – 76 ракет;

Також за останню добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 15 суден, з них 5 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 38 суден, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Джерело – сайт “TSN”

Що свідчить про підготовку росією масованих ракетних обстрілів