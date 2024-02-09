Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Війна

Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово

Журналіст
Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово

9 лютого Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово. Повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає НСН.

Були внесені зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.  Тепер територіальні центри комплектування можуть цілодобово:

  • розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
  • організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);

Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово

Кабмін дозволив ТЦК

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Допомога населенню

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×