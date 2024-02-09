9 лютого Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово. Повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає НСН.
Були внесені зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Тепер територіальні центри комплектування можуть цілодобово:
- розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);
Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово
- вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів;
- вести облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.
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