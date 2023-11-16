Ірину Фаріон звільнили з Львівської політехніки: як вона відреагувала

Мовознавицю Ірину Фаріон звільнили з Львівської політехніки. Вона готує позов до суду.
Про це вона написала у своєму телеграмі, передає НСН.
«Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві. Які ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах Політехніки, яку освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич, Катерина Зарицька і Остап Мащак, Петро Франко і Степан Чарнецький», написала Фаріон
Ірину Фаріон звільнили з Львівської політехніки: наказ
Вона подякувала студентам і колективу катедри, на якій пропрацювала понад 30 років за плідну роботу.
Зазначимо, згідно з наказом Ірина Фаріон була звільнена з 16 листопада.
Нагадаємо, Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.