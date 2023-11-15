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СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон

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СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон
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СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон, передає НСН з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

За матеріалами слідства, в одному зі своїх інтерв’ю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом.

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон

Крім того, у своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника.

Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб.

Кримінальне провадження за цими фактами відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю);
  • ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер);
  • ст.182 (порушення недоторканості приватного життя).

СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон.

Ще новини України: Студенти Львівської політехніки організували мітинг проти Фаріон – вимагають її звільнення

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