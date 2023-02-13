Які «великі події» очікуються на 24 лютого – розповів Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, які «великі події» очікуються на річницю початку повномасштабної війни Росії в Україні 24 лютого, передає НСН.

На річницю повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого відбудуться події, які будуть чітким сигналом для російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, очікуються нові санкції.

Які «великі події» очікуються на річницю початку повномасштабного наступу

«В ООН, у Києві, у багатьох інших столицях світу відбудуться різні події, які надішлють чіткий сигнал Путіну: якщо ти граєш у війну на виснаження, і думаєш, що час на твоїй стороні, ти дуже помиляєшся, бо єдність з Україною зростає, і в цій війні ти програєш… Під 24 лютого будуть нові санкції. Вони будуть оголошені в різних країнах та інституціях. Це також буде частиною цього сигналу», розповів міністр.

Раніше Олексій Кулеба повідомляв, чи збираються виїжджати посольства у зв’язку з можливим повномасштабним наступом Росії на Україну. За його словами, посли інших держав залишаються працювати в Києві, оскільки вони впевненні в успішності України на полі бою.

Читайте також: