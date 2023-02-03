Можливий новий наступ російської армії на Київ – чи збираються виїжджати посольства розповів Кулеба

В Україні прогнозують можливий новий наступ, в тому числі й на Київ. Дмитро Кулеба розповів, чи збираються посольства інших країн виїжджати

Попри те, що в інформаційному просторі певний час говорять про можливий новий наступ армії РФ, в тому числі й на Київ, посольства інших країн залишаються в Україні, бо вірять в нашу успішність на полі бою.

Про це очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю «BBC Україна», повідомляє НСН

“Ні, не повторюється з однієї простої причини – впевненість наших партнерів в успішності України на полі бою. Вона докорінно відрізняється від тієї, яка була на початку війни. Не будемо приховувати… в одній країні передбачали, що Україна впаде за 48 годин, в іншій – за 72 години, а оптимісти вважали, що тиждень протримається. Тому вони мали цей страх і евакуювали посольства”, – заявив Кулеба, відповідаючи на питання, чи повторюється минулорічна ситуація, коли західні посольства починали евакуюватися.

Сьогодні, як запевнив міністр, цього страху немає, партнери впевнені в Україні.

“І я зараз теж більше впевнений у партнерах, ніж я був у них впевнений на початку”, – додав Кулеба.

Раніше Командувач угрупування сил та засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів про захист Києва у випадку, якщо агресор наважиться на другу спробу наступу на місто. За його словами, ЗСУ розраховують зупинити ворога ще на білоруському кордоні, й зараз для цього ведуться відповідні роботи.

Нагадаємо, військово-політичне керівництво України попереджає, що Росія у 2023 році готується провести новий наступ на Україну. Найоптимістичніший варіант – якщо це відбудеться у лютому-березні.

При цьому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначає, що наразі незрозуміло, на якому саме напрямку це станеться. Тож він не відкидає того, що окупанти будуть знову намагатися захопити Київ, розпочавши операцію зі сторони Білорусі.

У ЗСУ розповіли, як зустрічатимуть окупантів у разі наступу з білорусі