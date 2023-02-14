Як обрати найкращу воєнну марку в Дії: інструкція

В Дії українці обирають найкращу воєнну марку. Голосування триватиме з 13 по 20 лютого, передає НСН.
Щорічно у різних країнах світу обирають найкращу марку року. Українці не є винятком.
«Опитування в Дії є основою електронної демократії. У них вже взяли участь мільйони українців. Це зручний інструмент, який допомагає визначити думку громадян з певного питання. Українці вже обирали дизайн воєнних марок від Укрпошти в Дії. А тепер можуть визначити, яка з них була найкращою. Разом продовжуємо створювати історію електронної демократії у світі», розповів Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Як обрати найкращу воєнну марку в Дії: список воєнних марок 2022 року
На звання найкращої претендують 10 марок воєнного часу:
- Вільні. Незламні. Непереможні;
- Доброго вечора, ми з України!;
- Зброя Перемоги;
- Кримський міст на біс!;
- Переможного Нового року!;
- Пес Патрон;
- Русскій воєнний корабль, іді …;
- Слава Збройним Силам України!;
- Українська Мрія;
- Херсон – це Україна!;
Опитування в Дії: як обрати найкращу воєнну марку
Щоб взяти участь в опитуванні:
- Авторизуйтеся у застосунку;
- Оберіть «Послуги»;
- Потім «Опитування»;
- Серед переліку проголосуйте за вашу улюблену марку.
Окрім Дії, проголосувати за марку також можна на сторінках Укрпошти та гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського у соцмережах. Художник, що створив марку-переможницю, отримає приз.
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