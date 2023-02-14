Як обрати найкращу воєнну марку в Дії: інструкція

В Дії українці обирають найкращу воєнну марку. Голосування триватиме з 13 по 20 лютого, передає НСН.

Щорічно у різних країнах світу обирають найкращу марку року. Українці не є винятком.

«Опитування в Дії є основою електронної демократії. У них вже взяли участь мільйони українців. Це зручний інструмент, який допомагає визначити думку громадян з певного питання. Українці вже обирали дизайн воєнних марок від Укрпошти в Дії. А тепер можуть визначити, яка з них була найкращою. Разом продовжуємо створювати історію електронної демократії у світі», розповів Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як обрати найкращу воєнну марку в Дії: список воєнних марок 2022 року

На звання найкращої претендують 10 марок воєнного часу:

Вільні. Незламні. Непереможні;

Доброго вечора, ми з України!;

Зброя Перемоги;

Кримський міст на біс!;

Переможного Нового року!;

Пес Патрон;

Русскій воєнний корабль, іді …;

Слава Збройним Силам України!;

Українська Мрія;

Херсон – це Україна!;

Опитування в Дії: як обрати найкращу воєнну марку

Щоб взяти участь в опитуванні:

Авторизуйтеся у застосунку; Оберіть «Послуги»; Потім «Опитування»; Серед переліку проголосуйте за вашу улюблену марку.

Окрім Дії, проголосувати за марку також можна на сторінках Укрпошти та гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського у соцмережах. Художник, що створив марку-переможницю, отримає приз.