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Як обрати найкращу воєнну марку в Дії: інструкція

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найкращу воєнну марку

В Дії українці обирають найкращу воєнну марку. Голосування триватиме з 13 по 20 лютого, передає НСН.

Щорічно у різних країнах світу обирають найкращу марку року. Українці не є винятком.

«Опитування в Дії є основою електронної демократії. У них вже взяли участь мільйони українців. Це зручний інструмент, який допомагає визначити думку громадян з певного питання. Українці вже обирали дизайн воєнних марок від Укрпошти в Дії. А тепер можуть визначити, яка з них була найкращою. Разом продовжуємо створювати історію електронної демократії у світі», розповів Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як обрати найкращу воєнну марку в Дії: інструкція

Як обрати найкращу воєнну марку в Дії: список воєнних марок 2022 року

На звання найкращої претендують 10 марок воєнного часу:

  • Вільні. Незламні. Непереможні;
  • Доброго вечора, ми з України!;
  • Зброя Перемоги;
  • Кримський міст на біс!;
  • Переможного Нового року!;
  • Пес Патрон;
  • Русскій воєнний корабль, іді …;
  • Слава Збройним Силам України!;
  • Українська Мрія;
  • Херсон – це Україна!;

Як обрати найкращу воєнну марку в Дії: інструкція

Опитування в Дії: як обрати найкращу воєнну марку

Щоб взяти участь в опитуванні:

  1. Авторизуйтеся у застосунку;
  2. Оберіть «Послуги»;
  3. Потім «Опитування»;
  4. Серед переліку проголосуйте за вашу улюблену марку.

Окрім Дії, проголосувати за марку також можна на сторінках Укрпошти та гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського у соцмережах. Художник, що створив марку-переможницю, отримає приз.

 

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