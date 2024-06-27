Чи експортує Україна електроенергію до ЄС, розповів Володимир Кудрицький

Україна не експортує у електроенергію до ЄС. Але держава забезпечує транзитні перетоки з одних європейських країн до інших.

Про це розповів в інтерв’ю Громадському голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на телеграм-канал Укренерго.

«Я з великим подивом читаю дописи в соцмережах, в яких показують фізичні перетоки електроенергії з України, відображені на сайті ENTSO-E, і стверджують, що нібито це експорт. Насправді це транзитні фізичні перетоки. Наприклад, Румунія може транспортувати електроенергію через Україну до Угорщини через слабкі зв’язки у вашій енергосистемі. Деякі люди бачать, умовно, 100 МВт на кордоні між Україною та Угорщиною — і помилково чи свідомо пишуть: «Значить, Україна експортує. Нас дурять. Нам вимикають світло, а самі продають електроенергію за кордон», сказав Володимир Кудрицький.

Чи експортує Україна електроенергію до ЄС

Він говорить, що це не так. В цьому випадку Україна просто передає електроенергію та не використовує власні ресурси.

«Щоб переконатися, що експорт нульовий, можна переглянути спеціальну вкладку Scheduled Commercial Exchanges на сайті ENTSO-E, де відображаються торгові операції. Там видно, що з України до Європи нічого не надходить, а натомість Європи експортує електроенергію в Україну. Завдяки цьому імпорту ми можемо підтримувати більш-менш стабільну роботу з відключеннями», додав Кудрицький.

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