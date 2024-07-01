Все – приїхали: для водіїв готують новий штраф

Для українських водіїв готують новий штраф. Їх планують карати штрафом за перевищення допустимого рівня шуму.
Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на OBOZ.UA.
Відповідний законопроєкт №9564 вже подали до Верховної Ради України. Депутати його можуть розглянутинайближчим часом.
Причиною впровадження нового штрафу є те, що деякі водії встановлюють на свої транспортні засоби обладнання, яке призводить до значного збільшення шуму роботи двигуна. Ти самим:
- Порушують «тишу та спокій громадян»;
- викликають невдоволення суспільства.
До того ж під час воєнного стану звуки встановленого обладнання схожі на звук ворожих безпілотних літальних апаратів. Вони створюють уявлення про авіаційну та ракетну небезпеку. І відволікають від роботи правоохоронців та військових
Для водіїв готують новий штраф: який їх розмір
Якщо буде ухвалений вищезгаданий законопроект, то за порушення правил шумового режиму планують застосовувати штрафи та позбавлення посвідчення водія. А саме:
- за перше порушення передбачено штраф у 17 000 грн;
- за повторне – штраф у 34 000 грн та позбавлення права на керування транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців.
За повторне порушення правил шуму можна буде сплатити лише штраф. Посвідчення водія можуть і не забрати.
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